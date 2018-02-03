На следующей неделе синоптики обещают холода и снег

В ночь на понедельник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10°С. В понедельник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/с. Температура воздуха днем -3..-7°C.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10°С. Во вторник днем преимущественно облачно. Снег. Ветер северных направлений ослабевает до 3-9 м/с. Температура воздуха днем -4..-8°С.

В ночь на среду облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно западный 2-8, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью -7..-12, местами -15°С. В среду днем также облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно западный 2-8, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха днем -2..-7, местами -9°С.