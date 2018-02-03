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Lumesadu.
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Снегопад. Снимок иллюстративный.

Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

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Lumesadu.
Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Снегопад и похолодание: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра

03.02.2018 15:23
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По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер северо-восточный 4-9, порывами 12, на побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5..-11°C.

В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северо-восточный и северный 5-10, порывами 13, на побережье 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха в воскресенье днем -4..-9°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье северо-восточный ветер 4-9, порывами 12 м/с. Местами пройдёт снег. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью -8..-10°C.

В воскресенье днем в Причудье ветер северо-восточный и северный 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха днем -6..-8°C.

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