Фото: заповедник приютил замерзающего аиста

На прошлой недели заботливые люди заметили аиста в волости Тырва. Поскольку эстонская зима может оказаться для птицы роковой, аиста доставили в заповедник, передает Lõuna-Eesti Postimees .

"У него все хорошо", - подтвердила сотрудница находящегося в Тартумаа заповедника Elistvere Аста Тысьяк. "Птица успокоилась, ест и выпрямляет крылья. Кажется, все хорошо. В скором времени собираемся дать ей больше свободы, чтобы она могла гулять на улице. Опасности, что она улетит нет - ветеринар подрезал ей крыло", - сказала Аста.

"Для нас это совершенной новый опыт - заботиться зимой в заповеднике об аисте", - сказал управляющий заповедником Андри Плато, приглашенный руководитель из Центра управления государственными лесами. "Когда спросили, возьмем ли его под опеку, я был так удивлен, что не смог сразу ответить. Но, разумеется, мы не отказались", - сказал он.

В заповеднике Elistvere птицы вообще редкость. "Есть несколько пекинских уток, но больше птиц нет. Раньше несколько раз были аисты, но всегда летом", - сказал он.

За возможность прогуливаться по заповеднику аист должен благодарить Анара Сеэмена, живущего в Валгамаа, волость Тырва, деревня Калме, который поймал птицу и на пару дней приютил на своем хуторе.

О найденной птице сообщили в Департамент окружающей среды, который передал информацию в Эстонское объединение по защите лесных животных. Активист объединения Маарика (фамилия редакции известна) организовала птице в заповеднике "комнату в отеле" на зиму. "Благодаря неравнодушным людям, которые поймали птицу и сообщили о ней в Департамент окружающей среды, от которого эту информацию получили мы, у птицы великолепные возможности продержаться до весны и получить новый шанс", - радуется женщина.

Их объединение, по ее словам, как продолжение руки Департамента окружающей среды. Департамент имеет дело с редкими - находящимися в первой и второй категории охраны - крылатыми и четвероногими, а объединение старается помогать другим животным и птицам, спасать их, лечить и возвращать обратно на природу в целости и сохранности.

Поддержать деятельности объединения можно на его странице в Facebook. Там неравнодушные люди находят номер счета, приветствуется каждое минимальное пожертвование, которое покрывает расходы на лекарства, еду и заботу о лесных животных.

При каких обстоятельствах аист оказался в январе в волости Тырва, где он бродил кругами, останется тайной.