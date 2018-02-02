Вечером и ночью на дорогах ожидается гололедица

По сообщению департамента шоссейных дорог, вечером и ночью температура опустится ниже нуля градусов, что создаст благоприятные условия для возникновения гололедицы.

Во второй половине дня поверхность крупных дорог влажная или покрыта солевым раствором, сообщил BNS департамент. По регионам кратковременные снегопады или мокрый снег, видимость местами ограничена. Температура на поверхности дорог преимущественно плюсовая, но на востоке страны местами минусовая.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с редкими прояснениями погода. По регионам небольшие снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Погода благоприятствует возникновению туманов. Температура воздуха преимущественно ниже нуля, на востоке страны при прояснениях до 5 градусов мороза. На дорогах высокая вероятность гололедицы.