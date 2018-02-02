Синоптики предупреждают: вновь грядут снегопады

В ночь на воскресенье облачно, по регионам небольшие снегопады. Ветер северо-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14-16 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов мороза. Днем облачно, по регионам небольшие снегопады. Ветер северо-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.

В ночь на понедельник облачно, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер северный и северо-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов мороза. Днем преимущественно облачно, по регионам снегопады. Ветер северный, 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов мороза.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер северный и северо-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 5-10, на юго-востоке страны до 13 градусов мороза. Днем облачно, на востоке страны снегопады. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.