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A woman walks during a snow blizzard on November 9, 2016 in Stockholm. / AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND
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Снег. Иллюстративное фото.

Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

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A woman walks during a snow blizzard on November 9, 2016 in Stockholm. / AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND
JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Синоптики предупреждают: вновь грядут снегопады

02.02.2018 16:12
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются минусовая температура воздуха и небольшие снегопады.

В ночь на воскресенье облачно, по регионам небольшие снегопады. Ветер северо-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14-16 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов мороза. Днем облачно, по регионам небольшие снегопады. Ветер северо-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.

В ночь на понедельник облачно, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер северный и северо-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов мороза. Днем преимущественно облачно, по регионам снегопады. Ветер северный, 5-12, на островах и побережье порывами до 14-18 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов мороза.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер северный и северо-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 5-10, на юго-востоке страны до 13 градусов мороза. Днем облачно, на востоке страны снегопады. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов мороза.

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