То мороз, то оттепель: синоптики рассказали, какая погода будет в феврале

В первые дни февраля над Балтийским морем будет господствовать низкая зона давления. Местами выпадет снег, но, вероятно, будет небольшое количество осадков. Температура воздуха будет чуть ниже нуля.
3 февраля начнет усиливаться холодный актициклон в Скандинавии и следующие пару дней он достигнет Эстонии. Поэтому усилятся восточный и северо-восточный ветра, температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Снег будет идти преимущественно на побережье. Влияние области высокого давления будет преобладать до конца первой трети месяца.
В начале второй трети месяца увеличится с западной стороны вновь натиск области низкого давления. Ожидается сильный южный ветер, снегопады, мокрый снег и в Западной Эстонии также дождь. За кратковременной оттепелью последует вновь похолодание, влияние зоны высокого давления уменьшит вероятность осадков.
В последнюю треть месяца ожидается переменчивая погода, поскольку в Балтийское море, вероятно, вновь придет зона низкого давления. Снегопады и метели сменит оттепель.