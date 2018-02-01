То мороз, то оттепель: синоптики рассказали, какая погода будет в феврале

По данным Службы погоды Эстонии, в феврале средняя температура воздуха будет от -6 до -1,8 градусов, осадки будут в пределах 26-43 мм.

В первые дни февраля над Балтийским морем будет господствовать низкая зона давления. Местами выпадет снег, но, вероятно, будет небольшое количество осадков. Температура воздуха будет чуть ниже нуля.

3 февраля начнет усиливаться холодный актициклон в Скандинавии и следующие пару дней он достигнет Эстонии. Поэтому усилятся восточный и северо-восточный ветра, температура воздуха опустится до минус 10 градусов. Снег будет идти преимущественно на побережье. Влияние области высокого давления будет преобладать до конца первой трети месяца.

В начале второй трети месяца увеличится с западной стороны вновь натиск области низкого давления. Ожидается сильный южный ветер, снегопады, мокрый снег и в Западной Эстонии также дождь. За кратковременной оттепелью последует вновь похолодание, влияние зоны высокого давления уменьшит вероятность осадков.

В последнюю треть месяца ожидается переменчивая погода, поскольку в Балтийское море, вероятно, вновь придет зона низкого давления. Снегопады и метели сменит оттепель.