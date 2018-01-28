Синоптики предсказывают снег и метели

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни же к четвергу ожидается настоящая зимняя погода со снегом и метелями.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, снег, местами легкая метель, на островах местами мокрый снег. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8, на островах 6-11, рано утром усилится порывами 15 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза, на островах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем также ожидается облачная погода, снег, местами метель. Ветер северных направлений, 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер северный и северо-западный, 3-8 м/сек, на северном побережье около полуночи порывами 12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза. Днем также облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, утром на островах местами снег. Ветер Ветер юго-восточный и восточный, 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/сек. Температура воздуха от 8-14, на островах и побережье 2-7 градусов мороза. Днем облачность уплотнится, снег с юго-запада распространится по территории страны, ожидается метель. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов мороза.