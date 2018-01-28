prognoz.ee -
Погода
Esimene lumi Pärnus
1/1

Снег. Иллюстративное фото.

Фото: Kädy Reinhold

foto
//f8.pmo.ee/P1zrwEoztRwpWsQrHWcmakAwtek=/200x200/filters:focal(34x504:799x813)/nginx/o/2017/10/25/7250807t1h9282.jpg
//f8.pmo.ee/myyGsLZSmahCNiO1jdXb_DrkN0E=/566x0/nginx/o/2017/10/25/7250807t1h9282.jpg
Esimene lumi Pärnus
Kädy Reinhold

Синоптики предсказывают снег и метели

28.01.2018 15:37
Распечатать

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни же к четвергу ожидается настоящая зимняя погода со снегом и метелями.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, снег, местами легкая метель, на островах местами мокрый снег. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8, на островах 6-11, рано утром усилится порывами 15 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза, на островах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем также ожидается облачная погода, снег, местами метель. Ветер северных направлений, 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер северный и северо-западный, 3-8 м/сек, на северном побережье около полуночи порывами 12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза. Днем также облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, утром на островах местами снег. Ветер Ветер юго-восточный и восточный, 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/сек. Температура воздуха от 8-14, на островах и побережье 2-7 градусов мороза. Днем облачность уплотнится, снег с юго-запада распространится по территории страны, ожидается метель. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов мороза.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
28.01.18
Синоптики снова обещают снег 		28.01.18
Видео: змея заставила австралийскую семью поверить, что в унитазе завелись призраки
27.01.18
В ближайшие дни в Эстонию снова придут снегопады и морозы 		27.01.18
На воскресенье синоптики предсказывают снег и облачность
25.01.18
Плюсовая температура задержится в Эстонии как минимум на день
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
ветер · зима · метель · мороз · прогноз погоды · снег · температура воздуха
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook