Видео: змея заставила австралийскую семью поверить, что в унитазе завелись призраки

Австралийская семья несколько дней считала, что в их доме появились призраки. Однако причиной странных событий оказалась змея, заползшная в сливной бачок унитаза. На видеозапись извлечения рептилии обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в австралийском городе Нуза, штат Квинсленд. Несколько дней в одном из домов беспричинно срабатывал слив унитаза, и жильцы списывали это на паранормальную активность. Когда они решили разобраться, в чем дело, и на четвертый день проверили бачок, они обнаружили там четырехметровую змею — коричневую бойгу, передает Lenta.ru.

На ролике ловец змей Люк открывает бачок и начинает медленно доставать оттуда змею. Она набрасывается на него, но он оказывается быстрее, вытаскивает ее руками и сажает в черный мешок.

Люк показал, как освобождал змею на странице группы местных ловцов змей на Facebook. «Я поймал ее быстро,а иначе было нельзя: мне бы пришлось опустить руки в унитаз», — комментирует свои действия змеелов. После извлечения из унитаза змею отпустили на волю.