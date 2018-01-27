В ближайшие дни в Эстонию снова придут снегопады и морозы

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, снег и мокрый снег, на островах и западном побережье дождь. Местами гололедица. Ветер на материке восточных, на островах западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода, по регионам небольшой снег, мокрый снег и дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, вечером на островах порывами 13 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, снегопад постепенно распространится на северо-восток, на островах также и мокрый снег. Ветер восточных направлений, 2-8, утром северо-восточный, 5-10, на островах порывами 15 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов мороза, на островах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно, по многим регионам снег и метель, во второй половине дня осадков будет меньше. Ветер северных направлений, 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем также облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на западном побережье до одного градуса тепла.