На воскресенье синоптики предсказывают снег и облачность

Преимущественно в Восточной Эстонии небольшой мокрый снег или снег, утром начиная с островов начнется новая полоса осадков. По многим регионам туман, местами вероятна гололедица. Ветер западных направлений, 4-9 м/сек, утром сменит направление на юго-восточное и усилится. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем облачно, снег и мокрый снег распространятся с островов на восток, на островах и западном побережье местами возможны дожди. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 15 м/се, к вечеру ослабеет, однако на Сааремаа и на Рижском заливе сменит направление на юго-западное и усилится. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.