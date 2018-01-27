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Облака. Иллюстративное фото.

Фото: Malle Elvet

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Pilved peidavad päikest
Malle Elvet

На воскресенье синоптики предсказывают снег и облачность

27.01.2018 14:03
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода.

Преимущественно в Восточной Эстонии небольшой мокрый снег или снег, утром начиная с островов начнется новая полоса осадков. По многим регионам туман, местами вероятна гололедица. Ветер западных направлений, 4-9 м/сек, утром сменит направление на юго-восточное и усилится. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем облачно, снег и мокрый снег распространятся с островов на восток, на островах и западном побережье местами возможны дожди. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 15 м/се, к вечеру ослабеет, однако на Сааремаа и на Рижском заливе сменит направление на юго-западное и усилится. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

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27.01.18
В ближайшие дни в Эстонию снова придут снегопады и морозы
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гололедица · мокрый снег · мороз · облачность · погода · туман
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