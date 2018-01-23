prognoz.ee -
Погода
Ettevaatust: teedel on suur libeduse oht. Illustratiivne foto.
1/1

Дорога. Иллюстративное фото.

Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

foto
//f10.pmo.ee/7YWN66zv0-E0_rGCu22H1NraXCU=/200x200/filters:focal(1038x931:1116x965)/nginx/o/2017/12/15/7407165t1h9be4.jpg
//f10.pmo.ee/lTFaBzeJGDL1P6puqGqosaibcd8=/566x0/nginx/o/2017/12/15/7407165t1h9be4.jpg
Ettevaatust: teedel on suur libeduse oht. Illustratiivne foto.
Arvo Meeks/Valgamaalane

Не теряйте бдительность: условия на дорогах в ближайшие дни ухудшатся

23.01.2018 16:53
Распечатать

По прогнозу, в среду усилится ветер, будет идти снег, возможна метель. Ночью еще будут заморозки, а днем температура поднимется до плюсовой. К полуночи четверга теплая воздушная масса накроет всю Эстонию. Учитывая, что земля успела промерзнуть, ухудшатся условия движения, особенно по небольшим дорогам и тротуарам. Они станут скользкими, передает Раэпресс.

Все это требует от участников движения предельной внимательности и выбора скорости и режима движения в соответствии с дорожными условиями. В свою очередь, таллинские службы, ведающие и занимающиеся очисткой улиц приведены в круглосуточную готовность.

У партнеров Таллинского коммунального департамента наготове 38 снегоуборщиков-пескоразбрасывателей  и 32 многофункциональных трактора, не считая прочей техники и инвентаря. За минувшие сутки на посыпку улиц израсходовано  485 тонн хлоридов, пешеходных и велодорожек - 4 тонны каменной крошки. 32 бригады рабочих (73 человека) обслуживают остановки общественного транспорта, городские лестницы и пешеходные переходы. Из центра и Старого города вывезены 1200 кубометров снега.

Коммунальщики просят парковать машины так, чтобы не мешать очистке улиц, а во время движения уступать дорогу дорожной технике.

Пешеходам следует тщательно подбирать обувь с нескользкими подошвами.

Коммунальный департамент напоминает владельцам недвижимости об их обязанностях, в том числе по очистке тротуаров и борьбе с их обледенением, предупреждению закупорки снегом стоков  ливневой канализации.

О замеченных недостатках следует сообщать по телефону городской помощи 1345.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
дороги · скорость · старый город · тротуары · условия
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook