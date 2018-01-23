Не теряйте бдительность: условия на дорогах в ближайшие дни ухудшатся

По прогнозу, в среду усилится ветер, будет идти снег, возможна метель. Ночью еще будут заморозки, а днем температура поднимется до плюсовой. К полуночи четверга теплая воздушная масса накроет всю Эстонию. Учитывая, что земля успела промерзнуть, ухудшатся условия движения, особенно по небольшим дорогам и тротуарам. Они станут скользкими, передает Раэпресс.

Все это требует от участников движения предельной внимательности и выбора скорости и режима движения в соответствии с дорожными условиями. В свою очередь, таллинские службы, ведающие и занимающиеся очисткой улиц приведены в круглосуточную готовность.

У партнеров Таллинского коммунального департамента наготове 38 снегоуборщиков-пескоразбрасывателей и 32 многофункциональных трактора, не считая прочей техники и инвентаря. За минувшие сутки на посыпку улиц израсходовано 485 тонн хлоридов, пешеходных и велодорожек - 4 тонны каменной крошки. 32 бригады рабочих (73 человека) обслуживают остановки общественного транспорта, городские лестницы и пешеходные переходы. Из центра и Старого города вывезены 1200 кубометров снега.

Коммунальщики просят парковать машины так, чтобы не мешать очистке улиц, а во время движения уступать дорогу дорожной технике.

Пешеходам следует тщательно подбирать обувь с нескользкими подошвами.

Коммунальный департамент напоминает владельцам недвижимости об их обязанностях, в том числе по очистке тротуаров и борьбе с их обледенением, предупреждению закупорки снегом стоков ливневой канализации.

О замеченных недостатках следует сообщать по телефону городской помощи 1345.