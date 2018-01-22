Погода до пятницы: синоптики обещают морозы, затем оттепель

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, на западе страны снег, метель. Ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/сек. Температура воздуха 4-9, до полуночи на востоке местами 12 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 4 градусов мороза. Днем также будет облачно, снег, метель, во второй половине дня на западе Эстонии осадки кое-где перейдут в мокрый снег и дождь. Вероятна гололедица. Ветер южный и юго-западный, 7-13, порывами 16, на побережье 12-17, порывами до 23 м/сек, во второй половине дня немного кратковременно ослабеет. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на западе страны от нуля до 4 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, дожди, на востоке страны в начале ночи снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 8-13, порывами 16, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла. Днем будет преимущественно облачно, дожди, во второй половине дня осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь напятницу ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный южный 4-10 м/сек. Температура воздуха от нуля до 3 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода, местами небольште дожди. Ветер юго-западный и южный, 4-9 м/сек. Температура воздуха от нуля до 3 градусов тепла.