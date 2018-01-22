Однако внимательные комментаторы достаточно быстро заметили, что это вовсе не попугай, а свиристель, которого с наступлением холодов достаточно часто можно встретить в Эстонии. Эта птица предпочитает комнатному теплу минусовые температуры, пишет Postimees Lemmik.
Mängib video:
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Свиристель.
Фото: Scanpix
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Siidisaba
Scanpix
Сердобольные жители Пярну просят помочь попугаю, но тут явно что-то не так
22.01.2018 16:00