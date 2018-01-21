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Штормовой ветер. Иллюстративное фото.

Фото: Aleksandr Abrosimov, Wikimedia.org

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Aleksandr Abrosimov, Wikimedia.org

На предстоящей неделе ожидаюся штормовой ветер и легкий мороз

21.01.2018 14:43
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По данным службы погоды Эстонии, в середине предстоящей недели вновь поднимется штормовой ветер.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по многим регионам снегопады. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха 2-8, местами до 10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.

В ночь на среду облачность усилится, к утру на острова придут снегопады и метель. Ветер южный и юго-западный, 7-13, на побережье порывами до 17-20 м/сек. Температура воздуха 4-9, местами 12, на островах и западном побережье утром 0-3 градуса мороза. Днем облачно, снегопады распространятся с островов в материковую часть страны, ожидаются метели. Во второй половине дня осадки на западе страны перейдут мокрый снег, на островах также в дождь. Ожидается гололедица. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на побережье порывами до 15-20 м/сек, во второй половине дня ненадолго уляжется. Температура воздуха на востоке страны 2-6 градусов мороза, на западе страны от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно, пройдут дожди, на востоке страны до полуночи также снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 7-13, порывами до 16, на побережье 18-22 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла, до полуночи на востоке страны 0-2 градуса мороза. Днем облачно, временами дожди. Ветер южный и юго-западный, 7-13, порывами до 16, на побережье 18-22 м/сек, во второй половине дня ветер постепенно уляжется. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

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гололедица · дождь · мороз · температура воздуха · штормовой ветер
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