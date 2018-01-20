Днем облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер северо-западный и западный, 1-7, на северном побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.
Mängib video:
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Снегопад. Снимок иллюстративный.
Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees
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Lumesadu.
Mailiis Ollino / Pärnu Postimees
Снегопады и туман: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра
20.01.2018 14:44
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам снегопады, на западе страны местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, на северном побережье северный и северо-восточный порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 3-8, при продолжительных прояснениях до 12 градусов мороза.
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