prognoz.ee -
Погода
Lumesadu.
1/1

Снегопад. Снимок иллюстративный.

Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

foto
//f7.pmo.ee/qsvaLtUmrX7OYpi9_MMzfRlRpdU=/200x200/filters:focal(1918x1396:3257x2715)/nginx/o/2017/10/24/7244355t1he25f.jpg
//f7.pmo.ee/ZBur5D3pT3T6CVOh-3zgyll8b9k=/566x0/nginx/o/2017/10/24/7244355t1he25f.jpg
Lumesadu.
Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Снегопады и туман: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра

20.01.2018 14:44
Распечатать

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам снегопады, на западе страны местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, на северном побережье северный и северо-восточный порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 3-8, при продолжительных прояснениях до 12 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер северо-западный и западный, 1-7, на северном побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
20.01.18
Водители, будьте бдительны: на дорогах возможен гололед 		20.01.18
Кот получил наследство в размере 30 000 евро
19.01.18
Фото: благодаря Facebook две женщины смогли спустя годы найти своего пропавшего кота 		19.01.18
Синоптики предупреждают: очень скоро грянут морозы
19.01.18
С субботы можно выходить на лед Чудского озера как пешком, так и на легких транспортных средствах 		19.01.18
Фото и видео: на поверхности Финского залива возникло необычное природное явление
19.01.18
Мобильные телефоны страдают из-за погодных условий
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
прогноз погоды · синоптики · снегопады
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook