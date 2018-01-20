Снегопады и туман: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам снегопады, на западе страны местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, на северном побережье северный и северо-восточный порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 3-8, при продолжительных прояснениях до 12 градусов мороза.