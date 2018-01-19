Фото: благодаря Facebook две женщины смогли спустя годы найти своего пропавшего кота

В Швеции кот по кличке Адольф воссоединился со своими хозяйками через годы разлуки. Об этом сообщает The Local со ссылкой на местное издание Västerbottens-kuriren .

По данным СМИ, пять или семь лет назад владельцы животного - две сестры Сабина и Дэнис Уолл - жили в городе Умео. Когда кот пропал, они поначалу пытались его искать, но безуспешно. Со временем девушки переехали в другой город - Томтебо. Однажды они увидели в Facebook сообщение о коте, обитающем на автомобильной стоянке в Умео. Автор публикации разместил ее в надежде найти владельцев животного. К сообщению прилагалось фото, пишет Newsru.

Одна из сестер сделала снимок с экрана и отправила его другой. "Я подумала, что это может быть наш Адольф, потому что животное на снимке было очень похоже на него", - рассказала она Sveriges Radio.

Затем сестры приехали в Умео и пришли на стоянку. "Он (кот) подошел к нам и стал ластиться", - рассказала одна из них. После этого девушки забрали кота домой и пообещали лучше за ним следить.

Сам кот стал в Швеции знаменитостью. О нем написали многие местные СМИ.

Между тем история шведского кота далеко не самая удивительная. В марте 2017 года произошел еще более чудесный случай - 26-летний житель Швеции Джек Норхайм нашел своего пропавшего кота спустя 10 лет в приюте для животных.

В интервью СМИ мужчина рассказал, что кот по кличке Эрнст был его лучшим другом детства, пока однажды не исчез. Со временем Джек решил, что животное погибло. Он переехал в Норвегию, завел семью. В 2016 году мужчина вернулся в Швецию по делам и внезапно ему позвонили из приюта, сообщив, что у них находится кот, данные которого совпадают с данными Эрнста. Узнать это сотрудники зверинца смогли по микрочипу, вживленного хозяевами под кожу животного.