В пятницу погода порадует жителей Эстонии

В пятницу, 19 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -4°C.
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Зима.
Фото: Meelis Meilbaum
Сегодня нашу погоду определяет северная периферия циклона, быстро проследовавшего через Польшу в сторону Балтийских стран. Здесь, над Литвой, циклонический вихрь потеряет свою интенсивность. Небо в основном будет закрыто облаками, но существенных осадков не ожидается. Столбики термометра и днем не превысят нулевой отметки.
В пятницу, 19 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -4°C.
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