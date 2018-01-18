В пятницу погода порадует жителей Эстонии

Сегодня нашу погоду определяет северная периферия циклона, быстро проследовавшего через Польшу в сторону Балтийских стран. Здесь, над Литвой, циклонический вихрь потеряет свою интенсивность. Небо в основном будет закрыто облаками, но существенных осадков не ожидается. Столбики термометра и днем не превысят нулевой отметки.