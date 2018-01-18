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Talv annab üha rohkem oma saabumisest märku.
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Зима.

Фото: Meelis Meilbaum

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Talv annab üha rohkem oma saabumisest märku.
Meelis Meilbaum

В пятницу погода порадует жителей Эстонии

18.01.2018 15:58
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Сегодня нашу погоду определяет северная периферия циклона, быстро проследовавшего через Польшу в сторону Балтийских стран. Здесь, над Литвой, циклонический вихрь потеряет свою интенсивность. Небо в основном будет закрыто облаками, но существенных осадков не ожидается. Столбики термометра и днем не превысят нулевой отметки.

В пятницу, 19 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-9 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -4°C.

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