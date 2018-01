foto

//f9.pmo.ee/6FHyaDuz728oQLkISf-bxX_pMNs=/200x200/smart/nginx/o/2017/07/29/6940773t1h5065.jpg

//f9.pmo.ee/t4qATNv_lDZGZICMzScEi-WPxSA=/566x0/nginx/o/2017/07/29/6940773t1h5065.jpg

3154093 07/08/2017 Sunset over Lake Baikal on the Great Baikal Trail hiking trail in Pribaikalsky National Park. Kirill Shipitsyn/Sputnik

Kirill Shipitsyn/Sputnik