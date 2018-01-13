Грядут холода: синоптики предсказывают минусовую температуру без осадков

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -5...-10, на востоке Эстонии до -13, на побережье местами -2.

В воскресенье днем сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-10 м/с. Температура воздуха -3..-7, на побережье местами -1°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южных направлений 2-5 м/с. Высота волны вне льда до 0,5 м. Без осадков. Видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха -7...-9°C.

В воскресенье днем в Причудье ожидается ветер южный, юго-восточный 3-5 м/с. Высота волны вне льда до 0,5 м. Без осадков, видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха -5..-7°C.