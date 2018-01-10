В четверг в Эстонии будет пасмурно, но без осадков

Эстония остается в полосе повышенного давления в теплой воздушной массе. Погода будет облачной, но без осадков. Во второй половине дня над Финляндией сформируется новый антициклон, и мы окажемся на его южной периферии. С восточным ветром к нам из России будет поступать более холодный воздух.