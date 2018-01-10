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VILJANDI, EESTI, 06DEC17 Talvepildid. Talvine Viljandi. Lossivaremed. ELMO RIIG/SAKALA
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Зима в Вильянди.

Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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VILJANDI, EESTI, 06DEC17 Talvepildid. Talvine Viljandi. Lossivaremed. ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA

В четверг в Эстонии будет пасмурно, но без осадков

10.01.2018 14:50
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Эстония остается в полосе повышенного давления в теплой воздушной массе. Погода будет облачной, но без осадков. Во второй половине дня над Финляндией сформируется новый антициклон, и мы окажемся на его южной периферии. С восточным ветром к нам из России будет поступать более холодный воздух.

В четверг, 11 января, в Эстонии будет в основном облачно и без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-7, на островах и побережье до 11 м/с.

Температура воздуха составит -2 до +1°C.

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