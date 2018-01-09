Синоптики: в ближайшие дни ударит 10-градусный мороз

В ночь на четверг преимущественно облачно, местами небольшой снег. Кое-где туман. Ветер обратится на восток, 1-7 м/с. Температура воздуха от 0 до -5 градусов. Днем преимущественно облачно, возможен небольшой снег, местами туман. Ветер восточный и юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха от 0 до -3 градусов.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/с. Ожидается от двух до восьми градусов мороза. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков, после полудня облачность поредеет. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха от одного до шести градусов мороза.

В ночь на субботу малооблачно и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 5 до 10 градусов мороза, на побережье островов местами -3 градуса. Днем малооблачно и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 2-8 м/с, температура воздуха -4..-7 градусов, на островах и местами на побережье от одного до трех градусов мороза.