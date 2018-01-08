Во вторник Эстонию ждет мягкая зимняя погода

Под влиянием периферии антициклона погода будет преимущественно без осадков, лишь на востоке Эстонии возможен слабый снег. Более солнечно будет на западе страны. С северо-западным переносом поступит относительно теплый воздух и температура в дневные часы будет чуть выше нуля, а к вечеру снова подморозит.