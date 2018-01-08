Во вторник Эстонию ждет мягкая зимняя погода

Во вторник, 9 января, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер западный 3-9 м/с, на побережье порывами 12 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до+3°C.
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Зима в Вильянди.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
Под влиянием периферии антициклона погода будет преимущественно без осадков, лишь на востоке Эстонии возможен слабый снег. Более солнечно будет на западе страны. С северо-западным переносом поступит относительно теплый воздух и температура в дневные часы будет чуть выше нуля, а к вечеру снова подморозит.
Во вторник, 9 января, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер западный 3-9 м/с, на побережье порывами 12 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до+3°C.
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