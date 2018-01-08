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VILJANDI, EESTI, 06DEC17 Talvepildid. Talvine Viljandi. Lossivaremed. ELMO RIIG/SAKALA
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Зима в Вильянди.

Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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VILJANDI, EESTI, 06DEC17 Talvepildid. Talvine Viljandi. Lossivaremed. ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA

Во вторник Эстонию ждет мягкая зимняя погода

08.01.2018 15:32
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Под влиянием периферии антициклона погода будет преимущественно без осадков, лишь на востоке Эстонии возможен слабый снег. Более солнечно будет на западе страны. С северо-западным переносом поступит относительно теплый воздух и температура в дневные часы будет чуть выше нуля, а к вечеру снова подморозит.

Во вторник, 9 января, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер западный 3-9 м/с, на побережье порывами 12 м/с.

Температура воздуха составит от -1 до+3°C.

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