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A girl refreshes under a fountain during hot temperatures on Sechselaeutenplatz square in Zurich, August 3, 2015. REUTERS/Arnd Wiegmann TPX IMAGES OF THE DAY
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Жара. Иллюстративное фото.

Фото: ARND WIEGMANN/REUTERS

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A girl refreshes under a fountain during hot temperatures on Sechselaeutenplatz square in Zurich, August 3, 2015. REUTERS/Arnd Wiegmann TPX IMAGES OF THE DAY
ARND WIEGMANN/REUTERS

Впервые за 80 лет: в Сиднее стоит рекордная жара

07.01.2018 21:38
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В австралийском городе Сидней метеорологическая служба зафиксировала температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году, пишет Korrespondent.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.

Кроме того, по городу установлены станции для бесплатного набора воды. Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.

Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой". В Эстонии сегодня бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 28 м/с. 

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