Впервые за 80 лет: в Сиднее стоит рекордная жара

foto

//f11.pmo.ee/YCcWqhGdyDwV4CBFqxwxqpBZCyU=/200x200/smart/nginx/o/2015/08/11/4370557t1h9d0c.jpg

//f11.pmo.ee/iioihBpqy5TAUlUDz4a756OvsNI=/566x0/nginx/o/2015/08/11/4370557t1h9d0c.jpg

A girl refreshes under a fountain during hot temperatures on Sechselaeutenplatz square in Zurich, August 3, 2015. REUTERS/Arnd Wiegmann TPX IMAGES OF THE DAY

ARND WIEGMANN/REUTERS