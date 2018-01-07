Новая неделя в Эстонии начнется со штормового ветра и снега

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная погода, временами снег и мокрый снег, после полуночи осадков будет меньше. Ветер западный и северо-западный, 8-12 м/сек, порывами 15-18, на островах и побережье порывами 20-25 м/сек, утром немного ослабеет. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.