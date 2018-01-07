Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам легкий снег. В первой половине дня ветер северо-западный, 7-12 м/сек, порывами до 15, на островах и побережье до 18 м/сек, вечером сменит направление на западное и немного ослабеет. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
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Tuuline ilm Tallinnas.
Mihkel Maripuu / Postimees
Новая неделя в Эстонии начнется со штормового ветра и снега
07.01.2018 14:36
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная погода, временами снег и мокрый снег, после полуночи осадков будет меньше. Ветер западный и северо-западный, 8-12 м/сек, порывами 15-18, на островах и побережье порывами 20-25 м/сек, утром немного ослабеет. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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