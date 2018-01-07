Синоптики предсказывают штормовой ветер и снег

По данным службы погоды Эстонии, в понедельник ожидается штормовой ветер, но уже во вторник станет тише.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, снег и мокрый снег, к утру осадков будет меньше. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/сек, порывами 15, на островах и 20-25 м/сек, утром немного ослабеет. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам - легкий снег. Ветер северо-западный, 5-11 м/сек, на островах и побережье порывами 15 м/сек, вечером сменит направление на западное. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, 4-10 м/сек, около полуночи на островах и побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на побережье местами до одного градуса тепла. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, на островах юго-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.