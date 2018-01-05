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16JANUARY2016, Lääne-Virumaa,KULLENGA UDU, KÜLM ILM, PAKANE, HALB NÄHTAVUS Fotol: MAANTEE
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Метель. Снимок иллюстративный.

Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

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16JANUARY2016, Lääne-Virumaa,KULLENGA UDU, KÜLM ILM, PAKANE, HALB NÄHTAVUS Fotol: MAANTEE
Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В Эстонию идет похолодание

05.01.2018 15:52
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Циклон прошествовал через Балтийское море на Финляндию и продолжает свой путь далее на север. Эстония останется на его южной периферии, где с западным ветром к нам начнет поступать более прохладная и более сухая воздушная масса.

Если в субботу осадки еще в основном в виде мокрого снега и дождя, а преобладающая температура воздуха от 0 до +3, то в воскресенье температура воздуха будет уже слабоминусовой, вероятность осадков уменьшится и это будет уже снег. В воскресенье усилится западный ветер.

Завтра, 6 января, в Эстонии ожидается преимущественно облачная погода. Во многих местах дождь и мокрый снег, к вечеру и снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до +3°C.

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