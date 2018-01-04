Погода в пятницу: по-прежнему тепло и пасмурно

Область низкого давления, перемещающаяся вдоль Балтийского моря на север, поставляет в Эстонию влагу и тепло. Температура воздуха останется со знаком плюс, поэтому осадки в основном в виде дождя и иногда с примесью мокрого снега. Свежий юго-восточный, южный ветер к вечеру немного ослабеет.