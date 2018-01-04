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Vihmane pühapäev Tallinnas.
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Дождливая погода в Таллинне.

Фото: Erik Prozes

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Vihmane pühapäev Tallinnas.
Erik Prozes

Погода в пятницу: по-прежнему тепло и пасмурно

04.01.2018 16:24
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Область низкого давления, перемещающаяся вдоль Балтийского моря на север, поставляет в Эстонию влагу и тепло. Температура воздуха останется со знаком плюс, поэтому осадки в основном в виде дождя и иногда с примесью мокрого снега. Свежий юго-восточный, южный ветер к вечеру немного ослабеет.

В пятницу, 5 января, в Эстонии будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, во второй половине дня ослабеет.

Температура воздуха составит +2 до +4°C.

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