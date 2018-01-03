Синоптики обещают на четверг погодный дискомфорт

Очередной циклон вышел на Балтику и одарит нас пасмурной погодой с осадками. Температура воздуха останется положительной, время от времени будет идти дождь, утром возможно и с примесью мокрого снега. Свежий юго-восточный ветер внесет свою лепту в погодный дискомфорт.