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SAJAB LUND; TALLINN, EESTI, 03DEC12. Tallinna kesklinnas sajab lund. Ilm; kliima; lumesadu; talv. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES
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Снегопад в Таллинне.

Фото: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

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SAJAB LUND; TALLINN, EESTI, 03DEC12. Tallinna kesklinnas sajab lund. Ilm; kliima; lumesadu; talv. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES
TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Синоптики обещают на четверг погодный дискомфорт

03.01.2018 15:05
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Очередной циклон вышел на Балтику и одарит нас пасмурной погодой с осадками. Температура воздуха останется положительной, время от времени будет идти дождь, утром возможно и с примесью мокрого снега. Свежий юго-восточный ветер внесет свою лепту в погодный дискомфорт.

В четверг, четвертого января, в Эстонии будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывы до 15 м/с.

Температура воздуха составила от +1 до +4°C.

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дождь · мокрый снег · синоптики
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