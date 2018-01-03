Синоптики обещают на четверг погодный дискомфорт

В четверг, четвертого января, в Эстонии будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывы до 15 м/с.
Температура воздуха составила от +1 до +4°C.
Mängib video:
Снегопад в Таллинне.
Фото: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS
Очередной циклон вышел на Балтику и одарит нас пасмурной погодой с осадками. Температура воздуха останется положительной, время от времени будет идти дождь, утром возможно и с примесью мокрого снега. Свежий юго-восточный ветер внесет свою лепту в погодный дискомфорт.
В четверг, четвертого января, в Эстонии будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывы до 15 м/с.
Температура воздуха составила от +1 до +4°C.
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