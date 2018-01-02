Прогноз погоды на среду: плюсовая температура и осадки

На смену гребню высокого давления, который обусловил у нас прошедшей ночью в основном сухую погоду, с юга в сторону Эстонии направляется новая ложбина низкого давления. Не исключены небольшие осадки при температуре воздуха немного выше 0°C.

В среду, 3 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-9, вечером на островах порывами 13 м/с.

Температура воздуха от 0 до +2, на островах до +4°C.