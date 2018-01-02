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Дождливая погода.

Фото: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

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Vihmane ilm.
Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Прогноз погоды на среду: плюсовая температура и осадки

02.01.2018 15:05
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На смену гребню высокого давления, который обусловил у нас прошедшей ночью в основном сухую погоду, с юга в сторону Эстонии направляется новая ложбина низкого давления. Не исключены небольшие осадки при температуре воздуха немного выше 0°C.

В среду, 3 января, в Эстонии будет  облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-9, вечером на островах порывами 13 м/с.

Температура воздуха от 0 до +2, на островах до +4°C.

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