Оставшаяся одна после смерти хозяина кошка Алиса мечтает о новой семье

Алиса попала в кошачий приют этой осенью после того, как о ней сообщили волонтерам. До этого она несколько месяцев бродила возле своего бывшего дома, ожидая, что вернется хозяин. Но вернуться он уже не мог.

Прошлый Новый год Алиса встречала вместе с ним в своем доме. Но через несколько месяцев все изменилось: хозяин умер и кошка осталась одна. Восемь месяцев Алиса бродила возле дома в ожидании, что ее впустят. Она не знала, что хозяин больше не вернется никогда, пишет Postimees.

Этот Новый год Алиса встретила в приюте в надежде обрести новую семью. Как бывшей домашней кошке Алисе в приюте нелегко, потому что ей все время хочется проводить с людьми. Алиса может часами сидеть на руках. Появится ли у нее в 2018 году новый шанс?

Если в вашем доме не хватает спокойной и ласковой кошки, напишите в приют по адресу info@kassideturvakodu.ee