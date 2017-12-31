Новый год в Эстонии начнется с мокрого снега и дождя

В первые часы и дни нового года в Эстонии сохранится облачная погода, пройдет мокрый снег и дождь, температура воздуха удержится у нулевой отметки.

В ночь на понедельник, 1 января, в Эстонии будет облачно. Пройдет снег, мокрый снег, на западе республики и дождь. Ветер южных направлений 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3..+3°C, к утру повысится. В первый день нового года в Эстонии будет облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег, на северо-востоке и снег. Ветер южных направлений 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем +1..+5°C.

В ночь на вторник в основном облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха ночью +1..+4°C. Во вторник днем в основном облачно. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха во вторник днем +1..+4°C.

В ночь на среду облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха ночью 0..+4°C. В среду днем облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10, вечером на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха в среду днем 0..+4°C