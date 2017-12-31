В аэропорту Петербурга пять часов ловили львенка

Самолет компании "ЮТэйр" приземлился в Пулково около 11 утра. После посадки выяснилось, что на борту самолета в грузовом отсеке перевозили трехмесячного львенка. Во время полета животному удалось выбраться из клетки, передает "Интерфакс". Львенок бегал по грузовому отсеку, при этом никого к себе не подпускал и проявлял признаки агрессии, пишет Newsru.

К месту инцидента были вызваны спасатели, специалисты Городской ветеринарной службы, главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка и главный Госветинспектор аэропорта. Совместными усилиями спасателей и ветеринаров львенка удалось поймать и поместить в клетку, но обратный рейс в Грозный из-за этого задержался на пять часов.

"Сейчас животное чувствует себя нормально и будет находиться в карантинной комнате до окончания оформления и получения всех документов гражданами, перевозившими его", - отмечает пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

Имя владельца экзотического питомца не называется.