Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день 2017 года

В ночь на воскресенье в Эстонии переменная облачность. Местами небольшой снег или мокрый снег. Кое-где образуется туман. Ветер юго-восточный, южный на востоке Эстонии 3-8 м/с, на западе 5-12, на островах порывы 14-17 м/с. Температура воздуха ночью 0..-4, на побережье островов до +1°C. На дорогах местами гололедица!

В последний день уходящего года в Эстонии сохранится облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха днем 0..-3, на побережье островов до +2°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье южный, юго-восточный ветер 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Возможен небольшой снег. Видимость умеренная. Температура воздуха -1..-3°C.

В воскресенье днем в Причудье юго-восточный ветер 6-11 м/с. Высота волны 0,7-1,5 м. Преимущественно без осадков. Видимость умеренная. Температура воздуха -1..-2°C.