Синоптики: вечером в субботу на море будет неспокойно

По прогнозам синоптиков, приближающийся циклон к вечеру субботы принесет в регион Балтийского моря сильный ветер, который приведет к возникновению волн высотой до трех метров.

Если в субботу днем погоду будет определять гребень высокого давления, то вечером к региону приблизится активная область низкого давления. В северной части Балтийского моря порывы южного — юго-восточного ветра будут достигать 15-17 м/сек, высота волны составит от 1,5 до 3 метров.

В южной части Балтийского моря ветер юго-западный, 6-11, порывами до 14 м/сек. К вечеру и там ветер сменится на южный — юго-восточный и усилится до 8-13, порывами до 17 м/сек. Высота волны от 1 до 3 метров.

В Финском заливе ветер юго-западный — южный, 5-10, порывами до 14 м/сек.

В ночь на воскресенье ветер сменится юго-восточным и усилится. Высота волны от метра до полутора метров.

В проливе Вяйнамери и в Рижском заливе скорость юго-западного — южного ветра составит 5-11 м/сек. Поздно вечером ветер сменится юго-восточным и усилится до 8-12, порывами до 17 м/сек. Высота волны вечером от метра до полутора. Временами пройдет дождь и мокрый снег. Видимость в осадках умеренная.