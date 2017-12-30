prognoz.ee -
Погода
Libe tee.
1/1

Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

foto
//f10.pmo.ee/WRr2kp0PJr5APyal5n70zHfPs-w=/200x200/smart/nginx/o/2017/11/23/7338479t1h2526.jpg
//f10.pmo.ee/SkKVZO9kZlSw3ntrAIETR2d282M=/566x0/nginx/o/2017/11/23/7338479t1h2526.jpg
Libe tee.
Marianne Loorents/Virumaa Teataja

На дорогах Эстонии местами может встречаться гололедица

30.12.2017 11:00
Распечатать

Центр управления департамента шоссейных дорог в субботу разослал предупреждение водителям о том, что несмотря на положительные показатели температуры воздуха, местами они могут оказаться ниже нуля и привести к гололедице.

В субботу рано утром основные и крупнейшие шоссе были преимущественно влажными после обработки реагентами, в Юго-Восточной Эстонии покрытие дорог более сухое. В северной части страны и в Рапласком уезде в субботу утром, после ночного снегопада, дороги были покрыты мокрым снегом. В отдельных регионах и утром шел дождь или мокрый снег.

По прогнозам, в субботу в первой половине дня в Центральной и Северо-Западной Эстонии могли еще продолжаться дождь, мокрый снег или снег. Днем облачно с прояснениями, в отдельных местах возможные кратковременные осадки. Температура воздуха преимущественно выше нуля, местами +1...+4 градуса.

Департамент шоссейных дорог напомнил водителям, что во время движения нельзя пользоваться мобильными устройствами, есть и курить, поскольку посторонние действия рассеивают внимание водителя и он может вовремя не заметить опасность.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
30.12.17
Синоптики: вечером в субботу на море будет неспокойно
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
гололедица
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook