На дорогах Эстонии местами может встречаться гололедица

Центр управления департамента шоссейных дорог в субботу разослал предупреждение водителям о том, что несмотря на положительные показатели температуры воздуха, местами они могут оказаться ниже нуля и привести к гололедице.

В субботу рано утром основные и крупнейшие шоссе были преимущественно влажными после обработки реагентами, в Юго-Восточной Эстонии покрытие дорог более сухое. В северной части страны и в Рапласком уезде в субботу утром, после ночного снегопада, дороги были покрыты мокрым снегом. В отдельных регионах и утром шел дождь или мокрый снег.

По прогнозам, в субботу в первой половине дня в Центральной и Северо-Западной Эстонии могли еще продолжаться дождь, мокрый снег или снег. Днем облачно с прояснениями, в отдельных местах возможные кратковременные осадки. Температура воздуха преимущественно выше нуля, местами +1...+4 градуса.

Департамент шоссейных дорог напомнил водителям, что во время движения нельзя пользоваться мобильными устройствами, есть и курить, поскольку посторонние действия рассеивают внимание водителя и он может вовремя не заметить опасность.