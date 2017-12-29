Какая погода ждет жителей Эстонии на Новый год?

Синоптики портала Ilm.ee сообщили, какая погода ждет жителей Эстонии в новогоднюю ночь.

Воскресенье, 31.12:

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег, на побережье также и дождь. Ветер юго-восточный 5-9, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +2°C.

Понедельник, 01.01:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +1°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег. В середине дня, начиная с островов, осадки перейдут в дождь,к вечеру осадки пойдут на убыль. Ветер юго-восточный 3-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.