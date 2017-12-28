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** ADVANCE FOR SUNDAY, AUG. 10 ** Lake Baikal, in the vast Siberian taiga is shown on Wednesday, June 11, 2008. The world's oldest, deepest and biggest freshwater lake in the world is growing warmer, more crowded and more polluted. Over the centuries Lake Baikal has inspired wonder and, more recently, impassioned activism. With more fresh water than all five North American Great Lakes combined and home to 1,500 species of plant and animals found nowhere else in the world, Baikal has long conjured poetic description. (AP Photo/Misha Japaridze) / SCANPIX Code: 436
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Байкал

Фото: MISHA JAPARIDZE/AP

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** ADVANCE FOR SUNDAY, AUG. 10 ** Lake Baikal, in the vast Siberian taiga is shown on Wednesday, June 11, 2008. The world's oldest, deepest and biggest freshwater lake in the world is growing warmer, more crowded and more polluted. Over the centuries Lake Baikal has inspired wonder and, more recently, impassioned activism. With more fresh water than all five North American Great Lakes combined and home to 1,500 species of plant and animals found nowhere else in the world, Baikal has long conjured poetic description. (AP Photo/Misha Japaridze) / SCANPIX Code: 436
MISHA JAPARIDZE/AP

Байкал мельчает: уровень воды в озере может опуститься ниже минимальной отметки

28.12.2017 16:48
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Уровень воды озера Байкал находится на минимальной отметке в 456 метров, утвержденной ранее правительством РФ, а к 1 января опустится еще ниже. Прогноз специалистов неутешителен: через четыре месяца уровень воды будет на 30 см ниже минимального значения. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нижняя граница уровня воды в Байкале по постановлению правительства составляет 456 метров по тихоокеанской отметке. Этот уровень зафиксирован сейчас. И уже к 1 января мы ожидаем, что этот уровень будет на 1 см ниже допустимого", - пояснил он. По его словам, это понижение прогнозировалось ранее и обусловлено тем, что осенью приток в озеро составил лишь 15% от нормы.

Ожидается, что к 1 мая, когда у озера самый низкий уровень за год, вода окажется на отметке 455 м 68 см - 455 м 71 см. "Это, конечно, очень низкий уровень, и, соответственно, будут приниматься наверняка экономические решения", - отметил Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра объяснил, что под "экономическими решениями" он имеет в виду необходимость изменить механизм регулирования уровня Байкала. Для это потребуется принятие нового постановления правительства. "Если говорить о моей точке зрения, мне кажется, что нужно принимать более кардинальные решения. Не временные, а просто изменять регламент работы, вообще постановление нужно менять", - добавил он.

Вильфанд также напомнил, что кабинет министров уже принимал временные решения по изменению минимально допустимого уровня в Байкале. Глава Гидрометцентра также признал, что ограничение сброса воды, единственный альтернативный выход решения проблемы, приведет к снижению мощностей ГЭС и, следовательно, недостатку электроэнергии в регионе.

Осенью этого года СМИ писали о том, что отчаявшиеся шаманы, считая причиной обмеления озера гнев духов воды, пытались их задобрить с помощью специальных обрядов поклонения на берегу Братского водохранилища в окрестностях поселка Бильчир Иркутской области.

В 2014 году уровень воды в Байкале снизился на 40 сантиметров и достиг критической отметки - 456 метров. В результате этого достаточно редкого явления (за последние 60 лет оно наблюдается впервые) страдают населенные пункты в Бурятии и Иркутской области: высыхают колодцы, горят торфяники, возникает угроза для тепло- и водоснабжения городов на берегах Ангары. Вслед за Байкалом мелеют водохранилища, созданные на Ангаре во время строительства каскада ГЭС - Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской.

Байкал представляет собой озеро тектонического происхождения и расположен в южной части Восточной Сибири - на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Является самым глубоким озером в мире: дно Байкала на 1167 м ниже уровня мирового океана, а зеркало его вод - на 455,5 м выше. В 1996 году озеро было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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