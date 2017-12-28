Байкал мельчает: уровень воды в озере может опуститься ниже минимальной отметки

Уровень воды озера Байкал находится на минимальной отметке в 456 метров, утвержденной ранее правительством РФ, а к 1 января опустится еще ниже. Прогноз специалистов неутешителен: через четыре месяца уровень воды будет на 30 см ниже минимального значения. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нижняя граница уровня воды в Байкале по постановлению правительства составляет 456 метров по тихоокеанской отметке. Этот уровень зафиксирован сейчас. И уже к 1 января мы ожидаем, что этот уровень будет на 1 см ниже допустимого", - пояснил он. По его словам, это понижение прогнозировалось ранее и обусловлено тем, что осенью приток в озеро составил лишь 15% от нормы.

Ожидается, что к 1 мая, когда у озера самый низкий уровень за год, вода окажется на отметке 455 м 68 см - 455 м 71 см. "Это, конечно, очень низкий уровень, и, соответственно, будут приниматься наверняка экономические решения", - отметил Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра объяснил, что под "экономическими решениями" он имеет в виду необходимость изменить механизм регулирования уровня Байкала. Для это потребуется принятие нового постановления правительства. "Если говорить о моей точке зрения, мне кажется, что нужно принимать более кардинальные решения. Не временные, а просто изменять регламент работы, вообще постановление нужно менять", - добавил он.

Вильфанд также напомнил, что кабинет министров уже принимал временные решения по изменению минимально допустимого уровня в Байкале. Глава Гидрометцентра также признал, что ограничение сброса воды, единственный альтернативный выход решения проблемы, приведет к снижению мощностей ГЭС и, следовательно, недостатку электроэнергии в регионе.

Осенью этого года СМИ писали о том, что отчаявшиеся шаманы, считая причиной обмеления озера гнев духов воды, пытались их задобрить с помощью специальных обрядов поклонения на берегу Братского водохранилища в окрестностях поселка Бильчир Иркутской области.

В 2014 году уровень воды в Байкале снизился на 40 сантиметров и достиг критической отметки - 456 метров. В результате этого достаточно редкого явления (за последние 60 лет оно наблюдается впервые) страдают населенные пункты в Бурятии и Иркутской области: высыхают колодцы, горят торфяники, возникает угроза для тепло- и водоснабжения городов на берегах Ангары. Вслед за Байкалом мелеют водохранилища, созданные на Ангаре во время строительства каскада ГЭС - Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской.

Байкал представляет собой озеро тектонического происхождения и расположен в южной части Восточной Сибири - на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Является самым глубоким озером в мире: дно Байкала на 1167 м ниже уровня мирового океана, а зеркало его вод - на 455,5 м выше. В 1996 году озеро было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.