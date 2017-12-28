Днем, 29 декабря, облачно с прояснениями. Во многих местах преимущественно дождь. Юго-восточный ветер 3-9, на островах и побережье порывы 14 м/с, после обеда ветер изменит направление на южное, юго-западное и ослабеет 2-8 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.
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Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
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Lörts ja vihm Tallinna kesklinna tänavatel.
Mihkel Maripuu / Postimees
На Эстонию надвигается новая порция тепла и дождей
28.12.2017 14:22
Эстония остается на восточной периферии области низкого давления, оккупировавшей Скандинавию и медленно перемещающейся на север. С юга к нам поступает новая порция тепла и влаги. Днем будет довольно дождливо, температура воздуха выше нуля. К вечеру на западе дождь в основном прекратится, но на востоке он продолжится и перейдет в мокрый снег.
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