На Эстонию надвигается новая порция тепла и дождей

Эстония остается на восточной периферии области низкого давления, оккупировавшей Скандинавию и медленно перемещающейся на север. С юга к нам поступает новая порция тепла и влаги. Днем будет довольно дождливо, температура воздуха выше нуля. К вечеру на западе дождь в основном прекратится, но на востоке он продолжится и перейдет в мокрый снег.