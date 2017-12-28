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Фото: Raigo Pajula/Postimees

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Leevike ja talv.
Raigo Pajula/Postimees

Январь порадует жителей Эстонии по-весеннему теплой погодой

27.12.2017 17:39
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Если прогноз российских синоптиков сбудется, январь может стать в Эстонии одним из самых теплых в истории страны. 

Температура воздуха до 25 января будет в Таллинне преимущественно плюсовой. Лишь несколько дней столбики термометров опустятся до отметки -3 градуса, ночью -6 градусов. Но днем средняя температура составит 3 градуса тепла. В некоторые дни будет тепло, как эстонской весной - до пяти градусов тепла.

И если в январе обычно в Эстонии бывают лютые морозы, то в этот раз они нас, кажется, обойдут стороной. 

В Тарту, Пярну и Нарве холоднее, но разница будет незначительной. 

Подробнее с прогнозом российских синоптиков на январь можно ознакомиться на сайте Gismeteo.ru.

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