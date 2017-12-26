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07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
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Волны на Балтийском море.

Фото: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

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07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

На Балтийском море ожидаются трехметровые волны

26.12.2017 11:21
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Во вторник и предстоящую ночь на Балтийском море ожидаются трехметровые волны, сообщают синоптики.

В северной части Балтийского моря юго-западный и западный ветер 5-11, в течение дня усилится до 9-11, порывами 20 м/с. Высота волны 2-3, ночью до 4 метров. По многим регионам дожди, поэтому видимость умеренная.

В северной части Рижского залива, в проливе Вяйнамери ветер юго-западный и южный 5-1, порывами до 15, днем сменит направление на южное, поздно вечером усилится южный и юго-западный ветер до 8-13, порывами 18 м/с. Высота волны 1-2,5 метра. По многим регионам дожди, поэтому видимость умеренная.

На Финском заливе утром западный ветер 7-12, порывами до 17, днем ослабеет до 5-10, вечером сменит направление на южное. Ночью усилится южный и юго-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с. Высота волны 1-2,5 метра. По многим регионам дожди и мокрый снег, поэтому видимость умеренная, во время мокрого снега - плохая.

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балтийское море · волны · синоптики
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