Во вторник и предстоящую ночь на Балтийском море ожидаются трехметровые волны, сообщают синоптики.

В северной части Балтийского моря юго-западный и западный ветер 5-11, в течение дня усилится до 9-11, порывами 20 м/с. Высота волны 2-3, ночью до 4 метров. По многим регионам дожди, поэтому видимость умеренная.

В северной части Рижского залива, в проливе Вяйнамери ветер юго-западный и южный 5-1, порывами до 15, днем сменит направление на южное, поздно вечером усилится южный и юго-западный ветер до 8-13, порывами 18 м/с. Высота волны 1-2,5 метра. По многим регионам дожди, поэтому видимость умеренная.

На Финском заливе утром западный ветер 7-12, порывами до 17, днем ослабеет до 5-10, вечером сменит направление на южное. Ночью усилится южный и юго-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с. Высота волны 1-2,5 метра. По многим регионам дожди и мокрый снег, поэтому видимость умеренная, во время мокрого снега - плохая.