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An elderly man walks near snow covered cars during a heavy storm in the Ukraine capital Kiev on March 23, 2013. Kiev administration declared a state of emergency in the city. AFP PHOTO/SERGEI SUPINSKY
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Снегопад иллюстративный.

Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

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An elderly man walks near snow covered cars during a heavy storm in the Ukraine capital Kiev on March 23, 2013. Kiev administration declared a state of emergency in the city. AFP PHOTO/SERGEI SUPINSKY
SERGEI SUPINSKY/AFP

Вероятность морозной зимы - 99%. В течение пяти лет Европа будет замерзать

25.12.2017 11:10
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Из-за низкой солнечной активности в следующие пять лет в Европе увеличится вероятность волн сильных холодов в зимний период, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Предыдущий минимум 11-летнего цикла солнечной активности был связан с волнами зимних холодов в Европе в 2009-2011 гг., следующий наиболее вероятен в 2019-2023 гг.

Вероятность связи низкой солнечной активности с очень холодными зимами в Центральной Европе составляет 99%.

Правда, из-за глобального потепления эти холодные зимы, повторяющиеся в среднем через каждые 10-11 лет, становятся все более теплыми.

Нынешний 11-летний цикл солнечной активности - 24-й по счету с 1755 года, когда был начат учет пятен на Солнце.

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