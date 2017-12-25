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Rootsis võib tormituul kulmineeruda pärastlõunal või õhtul.
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Иллюстративное фото

Фото: AFP / Scanpix

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Rootsis võib tormituul kulmineeruda pärastlõunal või õhtul.
AFP / Scanpix

На Балтийском море штормовой ветер и четырехметровые волны

25.12.2017 11:00
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В понедельник и предстоящую ночь на Балтийском море штормовой ветер и четырехметровые волны, сообщают синоптики.

В северной части Балтийского моря западный и юго-западный ветер 5-11, во второй половине днея юго-западный порывами 15 м/сек, ночью западный и юго-западный ветер 9-14, порывами 20 м/сек, после полуночи быстро ослабеет и сменит направление на северо-западное. Высота волны 1,5-3, ночью до 4 метров. Видимость хорошая, в период осадков ограниченная.

В северной части Рижского залива, в проливе Вяйнамери утром ветер западных направлений, днем сменит направление на юго-западное и южное, 5-11, вечером порывами 15 м/сек, ночью западный и юго-западный ветер 8-13, порывами 17-20 м/сек, утром ослабеет. Высота волны 1,5-3 метра. Видимость хорошая, в период осадков ограниченная.

На Финском заливе в первой половине дня западный и северо-западный ветер, во второй половине дня юго-западный и южный, 5-11, вечером на западе залива 14 м/сек, ночью усилится юго-западный и западный ветер 7-12, порывами 15, после полуночи до 20 м/сек. Погода преимущественно без осадков, вечером мокрый снег и дождь, в восточной части залива снег. Видимость от хорошей до умеренной, в период осадков плохая.

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