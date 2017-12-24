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07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
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Волны на Балтийском море.

Фото: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

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07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Синоптики предупреждают: на северном побережье штормовой ветер до 25 м/с

24.12.2017 09:25
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Сегодня ночью облачность над Эстонией поредела, к утру штормовой ветер на северном побережье поднялся до 25 м/с.

24 декабря переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывами 16, на островах и побережье 13-18, порывами до 22 м/с. На северном побережье порывы могут достигать 25 м/с.

Температура воздуха -1..+3, на островах до +5°C.

На Балтийском море сильный ветер до 22 м/с и четырехметровые волны, сообщают синоптики.

В северной части Балтийского моря, северной части Рижского залива, в проливе Вяйнамери и на Финском заливе западный и северо-западный ветер до 14, порывами до 20 м/с, высота волны 1,2-3 метра. Мокрый снег и дождь, в ночь на понедельник и в понедельник погода без существенных осадков. Видимость от хорошей до умеренной, в период осадков плохая.

В ночь на понедельник и в понедельник в северной части Балтийского моря, северной части Рижского залива и в проливе Вяйнамери северо-западный ветер 15, порывами до 22 м/с, высота волны в море 2-4, на заливах 1,5-2,5 метра. Видимость от хорошей до умеренной, в период осадков плохая.

На Финском заливе в воскресенье днем ветер западный и северо-западный, 14, порывами до 21 м/с, в ночь на понедельник и в понедельник северо-западный ветер усилится порывами до 24 м/с. Высота волны 2-3 метра. Днем в воскресенье мокрый снег и дожди, в восточной части Финского залива снег. В ночь на понедельник погода без существенных осадков. Видимость от хорошей до умеренной, в период осадков плохая.

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