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Скользкая дорога.

Фото: Marko Saarm/Sakala

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Libe tee
Marko Saarm/Sakala

На дорогах Эстонии скользко

23.12.2017 17:00
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В субботу вечером на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы, дорожную ситуацию ухудшают дожди, предупреждает департамент шоссейных дорог. 

Во второй половине дня смещающиеся на юго-восток снег и мокрый снег оперделяют погоду в Центральной Эстонии, где покрытие основных и крупных дорог в основном влажное от обработки реагентами. В Южной Эстонии снег идет местами, дорожное порытие кое-где также влажное после реагентов, а местами сухое. На западе страны идет дождь. На западе страны плюсовая температура воздуха, в других регионах чуть ниже нуля, интенсивные осадки по многим регионам ухудшают видимость.

По прогнозам, осадки распространятся в восточном направлении, вечером начиная с запада страы осадки прекратятся, однако на востоке вероятны снег и мокрый снег. Температура воздуха останется около нуля: вечером преимущественно чуть выше нуля, ночью на материковой части страны опустится до минусовых значений. На дорогах растет опасность гололедицы, а на северном побережье ветер порывами превысит 20 м/сек.

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