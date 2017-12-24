На дорогах Эстонии скользко

Во второй половине дня смещающиеся на юго-восток снег и мокрый снег оперделяют погоду в Центральной Эстонии, где покрытие основных и крупных дорог в основном влажное от обработки реагентами. В Южной Эстонии снег идет местами, дорожное порытие кое-где также влажное после реагентов, а местами сухое. На западе страны идет дождь. На западе страны плюсовая температура воздуха, в других регионах чуть ниже нуля, интенсивные осадки по многим регионам ухудшают видимость.

По прогнозам, осадки распространятся в восточном направлении, вечером начиная с запада страы осадки прекратятся, однако на востоке вероятны снег и мокрый снег. Температура воздуха останется около нуля: вечером преимущественно чуть выше нуля, ночью на материковой части страны опустится до минусовых значений. На дорогах растет опасность гололедицы, а на северном побережье ветер порывами превысит 20 м/сек.