Молодой орлан-белохвост погиб от отравления свинцом

Молодой орлан-белохвост, вылеченный в прошлом году от отравления свинцом и выпущенный около Тыхеда в Пярнумаа, 5 декабря этого года вновь попал на лечение в связи с отравлением свинцом, но вылечить птицу не удалось, и через пять дней орлан погиб.

Как сообщил BNS ветеринар, докторант Университета естественных науки Мадис Лейвитс, птице было проведено переливание крови и вообще было предпринято для лечения все, что только возможно и разумно, однако ничего не помогло.

В начале сентября прошлого года в деревне Турья волости Вальяла был найден в плачевном состоянии орлан-белохвост, у которого заподозрили отравление свинцом. Птицу, которая была даже не состоянии самостоятельно пить и не могла подняться на ноги, доставили на лечение в Тарту. По словам специалистов, орлан был окольцован в июне 1998 года на острове Муху.

"От свинцового отравления нет лекарства, и проблема заключается в профилактике. Свинец попал в систему кровообращения птицы, когда орел проглотил свинцовую дробь, которой пользуются охотники. Обращаю внимание охотников на то, что свинец таким образом может достигнуть не только орла, но и оказаться в пище человека,- отметил Левитс. - Это можно предотвратить, если покупать несколько более дорогие, то обладающие таким же эффектом поражения патроны. Тогда орлы были бы избавлены от мучений".

Исполнительный директор общества охотников Эстонии Тынис Кортс сказал BNS, не содержащие свинца патроны можно купить в торговых сетях, и охотники такими возможностями пользуются. "В Европе идет дискуссия о переходе на не содержащие свинца боеприпасы, нам она только предстоит",- сказал Кортс, по словам которого практические шаги уже все же делаются и в Эстонии, и охота на водоплавающих птиц с применением свинцового ингредиента запрещена.