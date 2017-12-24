Синоптики предупреждают: на Эстонию обрушится штормовой ветер

В ночь на воскресенье облачность рассеется, около полуночи на востоке страны мокрый снег и дождь, затем будет погода преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 15, на побережье и островах порывами до 22 м/сек, на северном побережье утром до 25 м/сек, что означает уже сильный шторм. Температура воздуха от -1 до 2 градусов тепла, на островах до 4 градусов тепла.

Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 8-13, порывами 16 м/сек, на побережье и островах порывами до 25 м/сек. Вечером ветер ослабеет. Температура воздуха от -1 до 3 градусов тепла, на островах до 5 градусов тепла.