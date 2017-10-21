Ни в коем случае не делайте этого! Благие намерения могут привести к гибели птиц

Музей природы напоминает, что осенью по целому ряду причин нельзя кормить перелетных птиц, потому что благие намерения человека могут привести к гибели пернатых.

Особенно важно воздерживаться от кормления птиц, включая уток и лебедей в черте города, непосредственно перед миграцией, хотя и в другие сезоны это наносит вред водоемам и здоровью птиц, сообщает портал Rus.err.ee.

Во-первых, дополнительная пища препятствует миграции, удерживая птиц в местах, где водоемы полностью замерзают и в таком случае питание птиц начинает полностью зависеть от человека, и они могут начать голодать, замерзать и умирать.

Кроме этого, предлагаемая человеком пища не является для них естественным источником питания, негативно влияет на физиологию и инстинкты птиц. Поскольку птиц в основном кормят белым хлебом, это может вызывать у них проблемы с пищеварением и повреждать печень.