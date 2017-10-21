prognoz.ee -
Погода
LINNALINNUD; TALLINN, EESTI, 15FEB11. Linnud; veelinnud; luiged; pardid; linnalinnud Pirita tee ääres külma ilmaga. Ilm; kliima; külm; pakane. Lindude toitmine. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES
1/1

Лебеди и утки в Пирита.

Фото: Toomas Huik

foto
//f12.pmo.ee/wipnj5phJmFv9AHX-jyOcxeoOdM=/200x200/smart/nginx/o/2011/02/19/519649t1h5af2.jpg
//f12.pmo.ee/5lSAoDNFko6MxuEoQFm-DJD8s78=/566x0/nginx/o/2011/02/19/519649t1h5af2.jpg
LINNALINNUD; TALLINN, EESTI, 15FEB11. Linnud; veelinnud; luiged; pardid; linnalinnud Pirita tee ääres külma ilmaga. Ilm; kliima; külm; pakane. Lindude toitmine. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES
Toomas Huik

Ни в коем случае не делайте этого! Благие намерения могут привести к гибели птиц

21.10.2017 15:54
Распечатать

Музей природы напоминает, что осенью по целому ряду причин нельзя кормить перелетных птиц, потому что благие намерения человека могут привести к гибели пернатых.

Особенно важно воздерживаться от кормления птиц, включая уток и лебедей в черте города, непосредственно перед миграцией, хотя и в другие сезоны это наносит вред водоемам и здоровью птиц, сообщает портал Rus.err.ee.

Во-первых, дополнительная пища препятствует миграции, удерживая птиц в местах, где водоемы полностью замерзают и в таком случае питание птиц начинает полностью зависеть от человека, и они могут начать голодать, замерзать и умирать.

Кроме этого, предлагаемая человеком пища не является для них естественным источником питания, негативно влияет на физиологию и инстинкты птиц. Поскольку птиц в основном кормят белым хлебом, это может вызывать у них проблемы с пищеварением и повреждать печень.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
кормление · птицы
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook