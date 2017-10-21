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Ночные заморозки

Фото: Elmo Riig

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Elmo Riig

Синоптики предупредили: завтра в Эстонии местами выпадет снег

21.10.2017 14:05
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В ночь на воскресенье в Эстонии небольшая или переменная облачность. Местами образуется туман. Кое-где слабые осадки. Ветер переменных направлений 1-7, в начале ночи на островах восточный, юго-восточный до 11 м/с. Температура воздуха 0...-5, на побережье +1.. +5°C.

В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером на побережье восточный, северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха 2...7°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер переменных направлений 1-5 м/с. Высота волны до 0,5 м. Местами дождь и мокрый снег. Видимость хорошая, утром местами возможен туман. Температура воздуха 0..-3°C.

В воскресенье днем в Причудье ветер западных направлений 3-7 м/с. Высота волны 0,2-0,7 м. Местами дождь и мокрый снег. Видимость хорошая. Температура воздуха 3..5°C.

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