Синоптики предупредили: завтра в Эстонии местами выпадет снег

В ночь на воскресенье в Эстонии небольшая или переменная облачность. Местами образуется туман. Кое-где слабые осадки. Ветер переменных направлений 1-7, в начале ночи на островах восточный, юго-восточный до 11 м/с. Температура воздуха 0...-5, на побережье +1.. +5°C.

В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером на побережье восточный, северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха 2...7°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер переменных направлений 1-5 м/с. Высота волны до 0,5 м. Местами дождь и мокрый снег. Видимость хорошая, утром местами возможен туман. Температура воздуха 0..-3°C.

В воскресенье днем в Причудье ветер западных направлений 3-7 м/с. Высота волны 0,2-0,7 м. Местами дождь и мокрый снег. Видимость хорошая. Температура воздуха 3..5°C.