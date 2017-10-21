Фото: житель Тарту увидел в небе воздушный замок

Читатель прислал в редакцию красивую фотографию, на которой из-за густого утреннего тумана создается ощущение, что в небе возник воздушный замок.

Густой туман так окутал Тигуторн (23-этажный жилой дом в Тарту), что была видна лишь верхушка здания. Со стороны казалось, что в небе появился воздушный замок.