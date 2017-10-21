Густой туман так окутал Тигуторн (23-этажный жилой дом в Тарту), что была видна лишь верхушка здания. Со стороны казалось, что в небе появился воздушный замок.
Mängib video:
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Фото: Фото читателя
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Фото читателя
Фото: житель Тарту увидел в небе воздушный замок
21.10.2017 09:56
Читатель прислал в редакцию красивую фотографию, на которой из-за густого утреннего тумана создается ощущение, что в небе возник воздушный замок.
Jaga |