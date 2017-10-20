Днем также облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.
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Осень в Эстонии.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
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VILJANDI, EESTI, 07OCT17 S
ELMO RIIG/SAKALA
Прохладное дыхание осени наполнит Эстонию в субботу
20.10.2017 11:50
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье островов до 7 градусов тепла.
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