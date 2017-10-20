Прохладное дыхание осени наполнит Эстонию в субботу

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье островов до 7 градусов тепла.