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VILJANDI, EESTI, 07OCT17 S
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Осень в Эстонии.

Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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VILJANDI, EESTI, 07OCT17 S
ELMO RIIG/SAKALA

Прохладное дыхание осени наполнит Эстонию в субботу

20.10.2017 11:50
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По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье островов до 7 градусов тепла.

Днем также облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

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